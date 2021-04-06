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Вторник, 6 апреля 2021, 19:15 мск

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Госдума окончательно определила дату отчета правительства РФ

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Госдума утвердила дату ежегодного отчета правительства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», доклад премьер-министра РФ Михаила Мишустина об итогах работы кабинета министров в 2020 году назначен на 12 мая.

«Комитет (по контролю и регламенту) предлагает отменить заседание 21 апреля в связи с запанированным посланием президента и отчет правительства запланировать на 12 мая», – сказала глава комитета Ольга Савастьянова. Депутаты поддержали предложение.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что отчет правительства в нижней палате парламента за 2020 год будет перенесен из-за совпадения с датой послания президента РФ Федеральному собранию. По его словам, в оставшееся до отчета время завершатся встречи министров с профильными комитетами и состоятся встречи фракций с главой кабмина.

Как сообщал «Новый День», сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что послание президента РФ и отчет премьер-министра носят принципиально важный характер. ««Я бы очень хотел услышать от президента на послании главное – хватить ли у него воли, чтобы взять лево руля. Идти дальше курсом, который протопали Ельцин, Чубайс, Гайдар и вся эта свора предателей, пьяниц и воров – невозможно. Чтобы восстановить стабильность, нужен новый курс», – пояснил политик.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня также назвала послание главы государства «важнейшим политическим и общественным событием». «В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение. Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат», – сказала она.

Москва, Александра Быстрицкая

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