Все против рубля: российская валюта в западне геополитики и Минфина РФ

В настоящее время вокруг рубля сформировалось множество факторов, которые будут играть на понижение курса отечественной валюты. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяз Алиев. По его оценке, при сохранении нынешних тенденций и с учетом закупок валюты минфином РФ курс доллара может подняться до 80 рублей и выше.

Эксперт обратил внимание, что сегодня экономическая и политическая конъюнктура не позволяют делать надежных долгосрочных прогнозов. «Точность таких прогнозов будет не высока. Если смотреть краткосрочный период, скажем, на ближайший месяц или квартал, то у рубля не так много поддержки, скорее – имеется много факторов, играющих против», – сказал Алиев.

По его словам, в качестве поддерживающих факторов может выступать нефть. «Но и тут не все гладко. Сейчас диапазон нефтяных цен находится скорее ближе к верхним границам. Новости о новых ограничениях и локдаунах приведут к коррекции цен примерно на 10%. К тому же, смягчение квот от стран ОПЕК+ может нивелировать поддержку со стороны нефти», – пояснил экономист.

«Среди факторов «против» стоит выделить санкционное давление на рубль. Конечно, если санкции отойдут на второй план, то рубль может укрепиться до своих фундаментальных значений. Но сейчас на фоне ожидания серьезных санкций, касающихся госдолга, рубль пока тестирует уровень 77», – отметил Алиев.

Эксперт также обратил внимание, что на позиции рубля также негативно влияет увеличение объемов покупки валюты Минфином РФ. «Это будет дополнительно давить на рубль. В совокупности при реализации этих факторов рубль может ослабить до 80 рублей за доллар. Это без учета других геополитических рисков, которые могут реализоваться», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», накануне курс доллара в ходе торгов впервые с ноября прошлого года поднялся выше 77 рублей. Евро стал дороже 91 рублей впервые с 24 марта.

Сегодня на торгах на Московской бирже курс американской валюты преодолел уровень в 78 рублей, евро поднялся выше 92 рублей.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 07.04.21

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