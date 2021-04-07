Депутаты Госдумы обвинили правительство РФ в «псевдореформировании» и подыгрывании банкам

Правительство РФ стремится выйти из-под контроля при реализации госпрограмм и национальных проектов и занимается «псевдореформированием». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили депутаты Госдумы от КПРФ на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты российского парламента. По их оценке, кабинет министров нашел «интересный способ демонстрации эффективности».

В частности, как считает депутат Николай Коломейцев, действия правительства РФ вызывают большие вопросы. «Увлеченное псевдореформированием правительство зачастую реформированием покрывают неэффективные структуры. У нас до ноября прошлого года было 40 институтов развития. На которые было выделено более 5 трлн рублей. Сегодня из 40 институтов развития остается 13», – сказал он.

Парламентарий также обратил внимание, что сейчас правительство корректирует свои стратегический программы и нацпроекты, «убирая из них базовые точки контроля». «Делают указами, постановлениями правительства. Это делает невозможным проверки», – подчеркнул Коломейцев.

Его коллега по фракции Алексей Куринный также отметил, что правительство нашло «интересный способ демонстрации эффективности путём передвижения точек (реализации госпрограмм) с 2024 до 2030 год».

Кроме этого, Коломейцев обрушился с критикой на решения, касающиеся банковской системы. «Сегодня многие СМИ сообщили о резком падении курса рубля. Мы бы хотели акцентировать внимание – масштабная и массовая господдержка банков была всегда. Сегодня произошла монополизация банковского сектора – первые десять(банков) владеют 90% активов. Но безбедная жизнь банков на чем зиждется? По данным Росстата, вся российская экономика упала примерно на 3,5%, а выручка банков выросла на 8%, прибыль составила 1, трлн – на 100 млрд больше, чем в 2019 году. Странная тенденция. Получается, что рантье при падающей экономике имеет сверхприбыль. У банковской системы нет ответственности за рост экономики», – констатировал парламентарий.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 07.04.21

Заболеваемость коронавирусом в России снижается четвертый день подряд. / В Москве задержан педофил, орудовавший в Южном Бутове. / Все против рубля: российская валюта в западне геополитики и Минфина РФ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»