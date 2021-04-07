Многомиллиардные нарушения и фиаско «Открытого государства»: Счетная палата выступила с отчетом перед Госдумой

Счетная палата в 2020 году выявила нарушений на 355 млрд рублей, а после проверки «Открытого государства» пришла к обескураживающим выводам. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая сегодня с отчетом на пленарном заседании Госдумы.

Всего в 2020 году Счётная палата провела 334 проверки, в том числе 230 мероприятий по аудиту бюджета. Более двух третей мероприятий касаются финансовых проверок. Глава Счетной палаты уточнил, что в результате было выявлено нарушений на сумму 355 млрд рублей. «Из них больше чем на 100 млрд по госзакупкам. Возвращено в бюджет 16 млрд рублей. Это в 3,5 раза больше, чем годом раньше», – пояснил он.

При этом Кудрин отметил, что в этом году к обычным контрольным мероприятиям Счетная палата добавила анализ «эффективности мер поддержки населения и бизнеса». В частности, речь идет о выплатах врачам, снабжению клиник аппаратами искусственной вентиляции легких и предоставлению гарантий бизнесу. «Мы проанализировали, как каждая мера влияет на снижение бедности», – сказал он, и добавил, что рекомендации по этому вопросу направлены в правительство.

«По результатам наших контрольных мероприятий 148 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, из них 23 уволены», – сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты также сообщил, что аудиторы провели проверки «Открытого государства», и результаты оказались обескураживающими. «Мы проверяли действующее законодательство, нормативные акты по открытости как сайтов, так и информационных систем, коммуникаций министерств и ведомств. Есть министерства, которые открыто работают с гражданами, со СМИ, активно работают с открытыми данными. Это важно, учитывая, что данные становятся предметом анализом и для бизнеса, и для оценки деятельности. Своевременно реагируют на запросы граждан меньше половины министерств, то есть половина министерств на обращения граждан отвечает с нарушениями, а на вопросы журналистов – меньше трети, хотя законом четко установлена эта обязанность», – отметил Кудрин, подчеркнув, что такая ситуация не поднимает уровень доверия граждан к государству.

Москва, Александра Быстрицкая

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