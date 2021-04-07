«Единая Россия» предлагает отклонить: партия власти в Госдуме отказалась увеличить зарплаты врачам и учителям

Сегодня на пленарном заседании Госдумы представители фракции «Единая Россия» отказалась увеличить базовую ставку зарплаты для педагогических и медицинских работников. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в поддержку документа выступили только 101 депутат, один – воздержался. Остальные – не стали «нажимать на кнопки» и фактически саботировали голосование.

Представляя законопроект, депутат от КПРФ Олег Смолин отметил, суть законопроекта отражена в его названии. «Мы предлагаем установить для педагогических и медицинских работников в виде базовой ставки размер не менее двух минимальных размеров оплаты труда в регионе РФ. Это не первая попытка – мы много раз пытались поднять их зарплаты. Каждый раз нам говорили, что проблема важная, но «где деньги?» – пояснил он.

Парламентарий напомнил, что эти сферы страдают от дефицита кадров. «По данным Общероссийского народного фронда, 44% заявили, что в школах не хватает учителей математики, 39% – учителей иностранного языка, 30% – русского (языка) и литературы и 26% – учителей начальных классов. Как может школа в таких условиях работать? Большинство педагогов работает за себя и за того парня», – констатировал Смолин.

«Что касается медицинских кадров, но по данным Росстата еще в 2016 году дефицит терапевтов в первичном звене составил 27%, педиатров – 18%. И он продолжает увеличиваться. Об этом говорили все», – уточнил он.

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин высказался от имени фракции в поддержку повышения базовой ставки зарплаты для учителей и медиков, и заявил, что «система оплаты труда за последние полтора десятилетия в бюджетном секторе деградировала». «Доля окладов в заработной плате небольшая. Большую часть составляют вещи, понять которые нельзя. Работать в издевательских условиях они не хотят. Естественно, мы специалистов теряем – они уходят в частный сектор, репетиторство, частные клиники», – сказал он.

При этом Шеин обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин еще полтора года назад поручил отработать новые правила начисления зарплат. «На дворе весна 2021 года – новое послание президента. Не сделано – ничего», – возмутился парламентарий.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от «Единой России» Светлана Бессараб признала, что система оплаты труда «долго деградировала», что привело к дифференциации зарплат категорий работников по регионам, но призвала отклонить документ. «В пандемию мы ощутили миграционный поток – где-то платили выше, где-то ниже. Вопрос очень остро стоит, поэтому 9 ноября 202 года нами был принят закон, в соответствии с которым были внесены изменения, позволяющие правительству РФ устанавливать базовые ставки, дифференциацию, соотношению окладной части», – сказала она.

По словам Бессараб, новый законопроект не может быть принят даже концептуально. «Минимальная заработная плата устанавливается единовременно на всей территории РФ, с учетом региональных коэффициентов. Невозможно установить базовые минимальные тарифные ставки только для отдельных категорий. «Единая Россия» предлагает законопроект отклонить», – сказала «единоросс».

В итоге представители партии власти саботировали голосование в поддержку документа.

Москва, Александра Быстрицкая

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