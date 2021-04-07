«Мы уже «приплыли», коллеги!..» «Единая Россия» в Госдуме не поддержала отмену ЕГЭ

Госдума отклонила в первом чтении поправки, которые отменяют Единый государственный экзамен. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракция «Единая Россия» признала, что проблемы в системе есть, но отменять ее отказалась.

По словам депутата от «Справедливой России» Олега Нилова, документ предполагает изменение формы государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. «Законопроект касается одной из реформ с отрицательным знаком, которая ударила по качеству образования наших детей. Это называется ЕГЭ. Законопроект простой – просто отменяет вредоносную реформу и возвращает классический способ приема выпускных экзаменов. Этот эксперимент надо заканчивать», – подчеркнул Нилов.

«Нам это было навязано, западные стандарты, хватить плыть по этому течению, мы уже приплыли, коллеги!» – призвал депутат.

Между тем, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от «Единой России» Любовь Духанина признала, что в ЕГЭ существуют проблемы и недостатки, но фракция большинства документ не поддержит. «Мы работаем над этим, и ежегодно вносим позитивные изменения. Комитет пока не поддерживает отказ от ЕГЭ в полном объеме, и поэтому не поддерживает концепцию, предлагаем отклонить», – сказала она.

В результате – законопроект был отклонен в первом чтении.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 07.04.21

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