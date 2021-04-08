«И чтец, и жнец…» Эксперт назвал главный риск для кандидатов в депутаты Госдумы

В избирательной кампании в Госдуму-2021 перед кандидатами возник новый вызов. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский обратил внимание, что будущий народный избранник должен быть одновременно медийным и новым.

«Есть очень высокий запрос на медийность и высокую результативность. Но есть третье – запрос на обновление. Как сделать так, что чтобы кандидат был медийный, новый и с высокой результативностью? Это может стать вызовом для кандидатов», – сказал он, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Эксперт пояснил, что лазейкой для опытных политиков может стать смена образа и привычной тактики. «Это может быть тот же человек, но адаптировавшийся в ситуации кризиса. Люди считают, что в особых условиях нужно действовать особым образом», – пояснил Потуремский.

«На первый план выходит личность. Личность является ключевым фактором в поддержке. Большее значение имеет профиль кандидата, его специфические качества», – пояснил он.

Напомним, выборы в Госдуму должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 08.04.21

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