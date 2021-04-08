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Четверг, 8 апреля 2021, 19:57 мск

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Вассерман и Гордон: «Справедливая Россия» раскрыла имена кандидатов в одномандатных округах на выборах в Госдуму

Партия «Справедливая Россия – За правду» раскрыла имена некоторых своих кандидатов в одномандатных округах на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня с заявлением выступил руководитель Центрального аппарата «эсеров» Дмитрий Гусев.

«Анатолий Вассерман пойдет по одномандатному округу, Екатерина Гордон тоже пойдет по одному из округов, журналист Глеб Пьяных – также выдвигается от партии», – сказал он.

«Это – только часть мощных сильных кандидатов, которые добились успехов и придерживаются наших целей и будут переизбираться», – добавил Гусев, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Политтехнолог отметил, что следующую одну «порцию» имен партия будет готова раскрыть месяц. «Сейчас у нас есть 12 фамилий, в чьей победе я почти не сомневаюсь», – сказал он.

Напомним, выборы в Госдуму должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Как сообщал «Новый День», 22 февраля партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» завершили объединительный процесс. В сокращенном варианте было утверждено «Справедливая Россия – За правду». Согласно решению съезда, программа новой партии будет представлена до 22 апреля.

Ранее несколько источников близких к администрации президента и столичной мэрии, заявили, что Вассерман может «получить» Преображенский округ №205. Он уже выдвигался там в 2016 году от партии «Справедливая Россия», но проиграл «единороссу» Антону Жаркову. Вассерман подтвердил, что планирует выдвигаться на выборы в Госдуму, но не уточнил, от какой партии.

Москва, Александра Быстрицкая

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