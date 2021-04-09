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Пятница, 9 апреля 2021, 14:01 мск

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МИД РФ: «Киев живет иллюзией силового решения конфликта» на юго-востоке Украины

Ситуация на юго-востоке Украины имеет тенденцию к обострению: МИД России внимательно следит за развитием событий в регионе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, обвинив Киев в эскалации обстановки при поддержке западных кураторов.

«Мы внимательно следим за информацией. Ситуация имеет тенденцию к обострению. Причиной тому то, что Киев по-прежнему живет иллюзией силового решения конфликта на юго-востоке страны», – сообщила Захарова.

Комментируя последние события в этом регионе, представитель МИД РФ обратила внимание на «истерию» в СМИ Украины «о мифической российской угрозе», что «в планах Москвы чуть ли не завтра напасть на Украину». «Все это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой, публичной поддержке», – пояснила Захарова, дав понять, что такие антироссийские заявления не имеют отношения к реальной действительности.

Что касается заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе, то в МИД России считают иначе. «Гипотетическое получение членства в Альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир на Украину, но наоборот, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке Украины и может привести к необратимым последствиям для Украинской государственности», – сказала Захарова.

Москва, Мария Соколова

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