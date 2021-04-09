Донбасс на грани: «Ситуация стремительно возвращается к 2015 году»

Обстановка в Донбассе стремительно приближается к ситуации 2015 года. Как подчеркнул политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии РИА «Новый День», положение усугубляется американским «инструктажем».

«События крайне тревожные. Ситуация стремительно возвращается к 2015 году и разморозке вооруженного противостояния», – сказал эксперт.

По его словам, дополнительным негативным фактором является «заявка на участие со стороны внешних сил». «В зоне соприкосновения сейчас появились американские военные инструкторы, которые оценивают ситуацию с точки зрения готовности украинских ВСУ к блицкригу по карабахскому варианту», – отметил эксперт.

В то же время политолог обратил внимание на беспрецедентно жёсткие заявления со стороны России. «Это звучало и от президента, буквально вчера от замглавы его администрации Дмитрия Козака было заявление, что Россия полна решимости защитить своих граждан, предотвратить геноцид», – уточнил Мартынов, напомнив, что на территории Донбасса проживает более полумиллиона граждан РФ.

Эксперт считает, что шансы предотвратить кровопролитие есть. «Шансы есть всегда. Все зависит от решимости и политической воли. В данном случае единственная сторона, которая может предотвратить кровопролитие, – Россия своими решительными действия. Я надеюсь, такие действия последуют», – подчеркнул он.

«Ситуация очень тревожная. Мне кажется, буквально каждое утро, просыпаясь, практическим все первым делом открывают новости и смотрят, началась война или нет. Вот так…» – заключил Мартынов.

Как сообщал «Новый День», в конце марта – начале апреля ситуация в Донбассе обострилась, несмотря на заключенное прошлым летом перемирие. Недавно от украинских снарядов в ДНР погибли 71-летний пенсионер и 5-летний ребенок. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о ежедневных массированных обстрелах со стороны украинской армии, от которых гибнут люди, разрушаются жилые дома и инфраструктура. Он предупредил, что непризнанные республики «сдерживаются», но находятся на грани готовности к решительному огневому ответу.

Российские эксперты уже предупредили, что единственный вариант предотвратить войну – официальные заявления Москвы о гарантиях безопасности Донбассу.

Накануне заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что развязывание полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны киевских властей станет для Украины началом конца. «Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок. Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», – заявил он.

Сегодня в СМИ появилась информация, что в акваторию Черного моря были направлены военные корабли США «для поддержки Украины» и в качестве «особого сигнала» для РФ. Вашингтон отказался от комментариев.

В то же время, появилась информация, что Россия стягивает как минимум 14 подразделений и несколько ракетных комплексов «Искандер» к границам с Украиной.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 09.04.21

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