«В одной руке – цветы и пряник, в другой – кривой турецкий кинжал»: Жириновский обрушился с критикой на Эрдогана

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым «успокоить» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением политик выступил сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Жириновский сказал, что его фракция поддерживает решение приостановить чартеры в Турцию до 1 июня. При этом лидер ЛДПР обратил внимание не только на сложную эпидемиологическую ситуацию. «Эрдоган снова говорит о том, что аннексировали Крым. Пора его успокоить. Тогда мы будем говорить, что он аннексировал северный Кипр, части Ливии, Карабах, Азербайджан и так далее. Срочно выпускайте брошюру «От Чингисхана до Эрдогана». Такое восточное коварство: в одной руке – цветы и пряник, а в другой – кривой турецкий кинжал», – заявил политик.

«В Ливии нам мешают, в Сирии – мешают. И снабжает оружием, чтобы убивали российских солдат», – констатировал Жириновский.

Как сообщал «Новый День», Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня. По оценке Роспотребнадзора, эта страна является сейчас одним из источников завоза в Россию инфекции, в том числе, новых штаммов коронавируса. Статистика по заболеваемости в Турции почти в десять раз превышает показатели России. Аналогичное решение принято относительно авиасообщения с Танзанией.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 13.04.21

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