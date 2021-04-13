Госдума отнимает право регионов самостоятельно назначать глав минздрава

Сегодня Госдума без обсуждения приняла во втором чтении законопроект, который обязывает региональные власти согласовывать кандидатуры министров здравоохранения с федеральным министерством. Как передает корреспондент РИА «Новый День», «за» проголосовало 385 депутатов.

Как считают авторы законопроекта, нововведение позволит улучшить координацию при решении проблем в сфере здравоохранения. «Без согласованной деятельности органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья всех уровней, входящих в единую систему государственной власти, а также обеспечения соответствия нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации федеральному законодательству и применения единых принципов реализации федеральных актов на региональном уровне цели развития здравоохранения не могут быть надлежащим образом достигнуты», – говорится в пояснительной записке документу.

Напомним, в 2015 года власти российских регионов получили возможность самостоятельно назначать глав местных минздравов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 13.04.21

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