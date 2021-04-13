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Вторник, 13 апреля 2021, 15:18 мск

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Барсик может спать спокойно: Госдума запретила изымать домашних животных за долги

Сегодня нижняя палата российского парламента запретила изымать домашних животных за долги. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой законопроект поддержало 384 депутата.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что закон вносит изменения в Гражданский процессуальный кодекс и запрещает изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных. «Взыскание не может быть обращено на домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», ранее, представляя законопроект, глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов обращал внимание, что более 80% россиян считает своих домашних животных членами семьи, однако судебные приставы могут конфисковать собак и кошек в счет долга владельца. «Мы столкнулись с парадоксальной ситуацией: у нас не только коллекторы, но и судебные приставы отнимают у владельцев их домашних животных в том случае, если владельцы являются должниками», – пояснил он.

Крашенинников заверил, что после вступления в силу этого закона уже изъятых животных коллекторы и приставы будут обязаны вернуть.

Москва, Александра Быстрицкая

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