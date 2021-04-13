«Москва – не Россия»: Госдума узаконила «особый режим» для столичного ЖКХ

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила законопроект об «особом статусе» Москвы в сфере оплаты ЖКХ. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция выступила против инициативы, подчеркнув, что российской столице следовало бы жить по общероссийским правилам.

Представляя законопроект, его авторы пояснили, что в Москве плата за коммунальные услуги включена в содержание жилого помещения, никогда не выделялась отдельной строкой. «Плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, включена в состав платы за содержание жилого помещения, никогда не выделялась отдельной строкой и жителями отдельно не оплачивалась», – говорится в пояснительной записке.

При этом управляющая организация, ТСЖ или жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив оплачивают коммунальные ресурсы, потребленные при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за счет платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме». Такая система является понятной и привычной жителям Москвы и обеспечивает высокую собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев, этим законопроектом за Москвой закрепляется право обслуживать жилые помещения так же, как это было до настоящего времени.

Комментируя эту инициативу, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный заявил, что таким образом власти пытаются «подвести законодательство мод московскую практику». «Не кажется ли вам, что было бы правильно начислять в Москве как во всей стране ОДН (общедомовые нужды)? Для Москвы мы опять формируем отдельный механизм. В чем суть? Вся страна считает ОДН отдельно, был придуман механизм расчёта. Сегодня московские власти субсидируют плату на оплату ЖКХ не только через субсидии, которые видно, но и дополнительно через свою государственную компанию. Механизмы финансирования должны быть прозрачными. Если Москва хочет компенсировать и субсидировать выплаты, пусть делает это по открытым каналам? Понятно и ясно, и не надо нарушать законодательство», – подчеркнул он.

«Москва – особый город, там, где люди, имея большие доходы, меньше платят за ЖКХ. Город, где худо-бедно соблюдаются законы по обеспечению лекарственными препаратами. Но когда мы создаем разные правила – это неверно», – констатировал Куринный.

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин со своей стороны также заявил, что не поддерживает законопроект. «Мы концептуально против фрагментированные российского законодательства. Это разрушает единую систему единую систему управления страной», – подчеркнул он.

Тем не менее, большинство депутатов одобрило этот документ.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 13.04.21

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