Повысит скорость раскрываемости: Госдума разрешила Минюсту создать банк экстремистских материалов

В России планируется создать банк экстремистских материалов. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой законопроект сегодня был принят в первом чтении в нижней палате парламента.

Представляя этот документ, заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов отметил, что его ведомство сейчас ведет федеральный список экстремистских материалов. «Есть только список, сами материалы нигде не хранятся. Они находятся по месту судов и органов прокуратуры, где были приняты решения. Самих текстов, когда возникает необходимость отождествить что-то, или, когда готовится материалы в суд, нет. А по названию невозможно определить содержание и смысл. Для этого предполагается создать банк данных», – пояснил он.

Предполагается, что в такой реестр будут входить не только тексты, но и аудиовизуальные материалы, а также сайты, «разумеется, закрытые», и аудиозаписи экстремистского характера. «Это позволит быстрее проводить экспертизу. Сегодня, напоминаю, экспертиза затягивается на 5-6 месяцев. Поскольку борьба с экстремизмом носит острый характер для нашего общества, создание такого банка значительно повысить оперативность», – подчеркнул замминистра.

Логинов также отметил, что порядок ведения использования банка будет утверждаться Минюстом. «Введение в эксплуатацию банка данных позволит упростить отождествление правоохранительными и надзорными органами материалов экстремистского характера, выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий», – сказал он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от фракции «Справедливая Россия» Николай Рыжак со своей стороны отметил, что в федеральном списке информации лежала «мертвым грузом», «Сейчас Минюст возьмет банк под контроль, определит порядок его функционирования, ведения информационного массива данных. Мы сумеем упростить оперативную деятельность, тенденции, которые вырабатываются в рамках аналитической деятельности и ускорим пропагандистские мероприятия», – сказал он.

Законопроект был прият 311 голосами «за», один – воздержался.

Как сообщал «Новый День», в начале марте Госдума поддержала упрощение процедуры блокировки Интернет-ресурсов, распространяющих экстремистскую информацию.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 13.04.21

Герои «на гражданке»: кому могут быть полезны навыки отставных российских бойцов. / Россию продолжают кормить «суррогатами втридорога». / «Москва – не Россия»: Госдума узаконила «особый режим» для столичного ЖКХ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»