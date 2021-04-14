«Защита офшорной олигархии»: «Единая Россия» в Госдуме блокировала законопроект в поддержку поручения Путина

Сегодня нижняя палата российского парламента отклонила законопроект, запрещающий офшорную продажу имущества и компаний в России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракция политического большинства – «Единая Россия» не поддержала инициативу думской оппозиции, несмотря на поручение главы государства о деофшоризации отечественной экономики.

Представляя документ, депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов пояснил, сейчас распространена практика продажи российского имущества через офшоры, что позволяет анонимно владеть объектом недвижимости, «не объяснять налоговой, откуда деньги». «Мы имеем дело с общепринятой схемой, целью которого является сохранение анонимности владельцев, а приятным бонусом – уклонением от налогов», – сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что цель законопроекта – деофшоризация экономики и увеличение доходной части бюджета. «Такие сделки принимаются, в том числе, чтобы скрыть коррупцию и взяточничество. Законопроект направлен на повышение надежности нашей экономический системы, защиту наших национальных интересов», – уточнил Щапов.

Депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя со своей стороны обратила внимание, что сегодня в России проблема ухода от налогов очень серьезна. «Этим законопроектом мы можем поправить», – сказала она.

Между тем, в «Единой России» выказались против законопроекта. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов заявил, что в документе не определён правовой механизм взыскания и реализации имущества, если происходит неуплата налогов. «Мы концептуально не поддерживаем. Считаем, что в нем нет решения вопроса», – сказал он.

Его коллега из фракции Мерген Ооржак поддержал такую позицию, отметив, что регионы также не поддерживают инициативу, однако не уточнил, почему.

Комментируя позицию парти власти, депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев констатировал, что «ЕР» выступила адвокатом «не тех людей». «96% крупнейших акционерных компаний в РФ за год вывозят только дивидендов на сумму 3 трлн 200 млрд рублей. Получается, что у нас большая часть вертикально интегрированных структур по факту не является российскими. Добывавшая здесь, перерабатывая, не уплачивая налоги и платя мизерную заработную плату. Вы знаете, что ко второму чтению мы любой механизм можем проработать», – сказал он.

«У нас все законодательство вопреки указу президента о деофшоризации, сегодня работает на людей офшорного мышления. В этом зале идет защита офшорной олигархии. Вместо того, чтобы ущемить аппетиты. Неправильно отвергать чью-то серьёзную проработку, не предложив своей. Вы ничего не предлагаете, все это плохо», – добавил он.

В итоге законопроект был отклонен в первом чтении. «За» проголосовал только 101 депутат.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 14.04.21

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