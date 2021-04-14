«Административная организация электората»: эксперт назвал бессмысленным оппозиционный бойкот выборов в Госдуму

Предстоящие в сентябре выборы в Госдуму нельзя назвать судьбоносными, но итоги кампании вполне могут сдвинуть расклад политических сил в будущем парламенте. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политолог Виталий Камышев, выступая сегодня на экспертном круглом столе в Москве. По его словам, многое будет зависеть от действий не только Кремля, но и оппозиции.

«Конечно они (выборы) не судьбоносные, мало что удастся изменить с помощью этих выборов, потому что, как выразился на днях один из левых теоретиков, что у нас не выборы, а административная организация электората», – пояснил эксперт.

Касаясь тактики оппозиции на предстоящих выборах, эксперт отметил два обсуждаемых варианта – бойкот и умное голосование. «Бойкот бессмысленен – он ничего не даст, никого не впечатлит. Умное голосование… на выборах в Мосгордуму удалось добиться некоторых результатов, они конечно локальные… Но Мосгордуму удалось привести к общему знаменателю, хотя там было серьезное поражение «Единой России», – считает эксперт.

По его мнению, оппозицию в России можно разделить на три категории. «Существует внешняя – которая на поверхности оппозиция, спикеры ее широко известны. Но, на мой взгляд, им доверять совершенно невозможно... Существует Навальный, который стал самостоятельной фигурой. Но здесь очень важно понять – инструмент ли он в чьих-то руках или, наоборот, он демиург этой ситуации. И существует глубинная оппозиция – это те люди, которые вышли в Хабаровске, в регионах и в Москве на протест, но не спикеры, не медиа, которые пытаются нам толковать эту ситуацию», – считает Камышев.

По его прогнозам, интересней всего предвыборная кампания будет проходить в регионах, возможны также неожиданные партийные союзы. «Кремль все-таки тревожит, что волна навальнистского протеста как-то сомкнется пусть с частью, но системной партии, которую невозможно нивелировать и отстранить от выборов. Вот поле, на котором будут происходить какие-то события в предвыборной кампании. Вряд ли они будут судьбоносными, но что-то они способны сдвинуть. Опять же трудно сказать, в какую сторону», – заключил Камышев.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 14.04.21

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