«Денег – нет»: Партия власти в Госдуме отказалась освободить от налога россиян, живущих на мизерные зарплаты

Сегодня нижняя палата российского парламента отклонила предложение думской оппозиции освободить от подоходного налога граждан, которые получают зарплату размере менее двух МРОТ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», причина оказалась традиционной – «денег нет».

Представляя законопроект, депутат от ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что концепция документа предлагает граждан освободить от подоходного налога, который получают меньше двух МРОТ. «На сегодняшний день 4 млн наших граждан получают зарплату на уровне МРОТ. И, задумайтесь, у них еще взыскивают 13% подоходного налога. Мы предложили установить норму, которая для граждан, которые получают меньше двух МРОТ смогут воспользоваться ставкой 0%», – пояснил Нилов.

Между тем член комитета Госдумы по бюджету и налогам из «Единой России» Айрат Фаррахов заявил, что концепция законопроекта не соответствует тактике власти. «В материалах нет обоснования выбранной необлагаемой суммы, которая составляет примерно 25 тысяч рублей. Если заработная плата будет превышать предложенную на 1 рубль, то она уже будет облагаться – это несправедливо. Документ противоречит налоговому законодательству и повлечет выпадающие доходы, и не имеет адресного подхода, который превалирует в принимаемых нами решениях», – сказал он.

В ответ Нилов возмутился привычной отговорке партии власти и правительства. «Когда мы вносим социально-ориентированные и иные проекты законов, требующие дополнительных расходов, правительство нам все время говорит, что нет денег. Индексация пенсий работающим пенсионерам – нет денег, повысить пособия для тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы – нет денег, увеличить стипендии – нет денег. Но их можно где-то взять. Один из источников – прогрессивная шкала налогообложения, как это было до 2001 года», – сказал Нилов.

Его коллега по фракции Сергей Иванов со своей стороны отметил, что зачастую подоходный налог превращается в бессмысленные переводы денег. «Откуда берутся зарплаты у бюджетников? Их налоговых поступлений в госказну. Чтобы выполнить 100 рублей бюджетнику, бухгалтерия должна на него начислить еще 13%. 33 млн людей у нас работает в бюджетной сфере и всем им начисляют подоходный налог. Если мы прекратим в пустую гонять эти деньги, а на этом навариваются только банковские структуры, мы высвободим огромные деньги, порядка несколько сот миллиардов рублей», – подчеркнул парламентарий.

Тем не менее, доводы думской оппозиции не убедили партию парламентского большинства. В итоге документ не был принят в первом чтении: «за» проголосовал только 91 депутат.

Москва, Александра Быстрицкая

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