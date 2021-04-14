Выборы в Госдуму: повторяется история 2011 года с неприятным сюрпризом для партии власти

Нынешняя модель выборов в Госдуму повторяет сценарий 2011 года, когда результат «Единой России» стал для власти серьезным негативным сюрпризом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров, выступая сегодня на экспертном кругом столе в Москве. По его оценке, любой результат сентябрьских парламентских выборов без монополии Кремля и партии власти будет позитивным.

«Модель нынешних выборов это не 16-й год, а это 11-й год, когда для власти очень серьезным негативным сюрпризом стали результаты «Единой России», и когда она затеяла политические преобразования, результатом которых является наша сегодняшняя избирательная система», – считает эксперт.

В то же время Петров отметил, что пока нет окончательной ясности относительно правил игры в сентябре. «Нет пока еще и указа о выборах, и в этом смысле правила могут поменяться. Мы видим, что происходит в регионах, когда естественной реакцией власти на падение рейтинга «ЕР» является изменение пропорций между системой пропорциональной и мажоритарной. И в этом смысле я бы вообще ничего не исключал, не только того, что выборы могут быть, а могут и не быть, но и изменения правил, в том числе, и по нарезке округов. Мы помним, что те округа, которые работали в прошлый раз, это новые в принципе округа, они были нарезаны как торт – ломтиками, чтобы минимизировать те проблемы, которые возникают у власти в крупных региональных центрах, и приспособить к ним удаленную сельскую местность, где легче манипулировать результатом. Тем не менее, остается Москва и Питер, где как ни нарезай округа, все равно они оказываются крупногородскими, и остается целый ряд других связанных с этим проблем», – пояснил Петров.

По его словам, в такой ситуации о предвыборной тактике оппозиции и перспективах выборов говорить преждевременно. «Нет ведь тактики у власти – такой, которая была бы уже понятна, объявлена и продемонстрирована. И отсюда довольно сложно говорить о тактике оппозиции, которая должна из этого, собственно, и исходить. Мы видим, как застыли новые партийные проекты, как не дана еще отмашка», – сказал эксперт.

При этом Петров обратил внимание на раскол внутри партии власти, что может сыграть на руку оппозиционным партиям. «Сам факт того, что «ЕР», предположим, исхитрится и сможет получить конституционное большинство в следующей Думе, абсолютно не означает, что это будет такая же Дума, как сегодняшняя. Мы видим, как серьезны расколы и внутри «Единой России», и фракционные процессы внутри «ЕР», и конфликты интересов там, и желание власти составить списки или выставить кандидатов в одномандатных округах достаточно привлекательные или, по крайней мере, не очень отталкивающие для граждан – уже очень сильно меняет состав кандидатов, а соответственно состав, композицию Госдумы после выборов в сентябре», – пояснил эксперт.

«Демократия – это не власть прекрасных людей, которых мы называем демократами. Это наличие конкуренции, наличие разных интересов, которые в конечном счете приводят к торжеству демократии в конституциональном, а не в персональном плане. Поэтому любой результат, когда удастся убрать монополию Кремля, монополию «Единой России», будь то за счет ЛДПР, будь то за счет КПРФ или кого-нибудь еще, – это результат позитивный. И любые тактические приемы оппозиции должны исходить из этого», – заключил Петров.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 14.04.21

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