«Курс на конфронтацию и деградацию»: в Госдуме оценили новые санкции США

Новые санкции Вашингтона, введенные через несколько дней после телефонного разговора президентов России и США по инициативе американской стороны, фактически девальвируют конструктивный тон этой беседы лидеров двух государств. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Рестрикции стали еще одним – и очень серьезным – шагом к деградации российско-американских взаимоотношений», – констатировал он.

По словам Слуцкого, на таком фоне сложно говорить о перспективах встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

«Что касается высылки российских дипломатов и санкций из‑за обвинений во вмешательстве в выборы 2020: безусловно, Вашингтон вынуждает нас на ответные действия, как это и принято в дипломатической практике. Сама суть претензий – откровенный бред, и это говорит о том, что американская администрация не собирается сворачивать линию на конфронтацию с Россией и намерена использовать для нагнетания любой, даже надуманный повод», – заявил глава думского комитета, слова которого цитирует пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Уверен, что последуют встречные, возможно, зеркальные меры. Не сомневаюсь, что адекватный и своевременный ответ будет дан также по всему спектру введенных рестрикций», – подчеркнул Слуцкий.

Ранее сегодня стало известно, что президент США одобрил введение санкций против России. Ограничения коснутся 16 организаций и 16 граждан, которые якобы связаны с предполагаемым вмешательством в американские выборы. Вместе с тем Казначейство США запретило американским финучреждениям вкладывать деньги на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных Центробанком или Минфином РФ после 14 июня 2021 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва подготовит «решительный» и «неотвратимый» ответ. «Подобное агрессивное поведение получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратим. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США. В МИД РФ вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», – подчеркнула спикер российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.04.21

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