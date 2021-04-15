«Придется расплачиваться»: Захарова пообещала «решительный» и «неотвратимый» ответ на новые санкции США

Агрессивный антироссийские действия США получат решительный отпор Москвы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенные Вашингтоном новые санкции против России. По ее словам, подобные решения не отвечают интересам двусторонних отношений.

«Мы неоднократно предупреждали США о последствиях враждебных шагов, опасно повышающих градус конфронтационности между нашими странами. Такой курс не отвечает интересам народов, двух ведущих ядерных держав, которые несут историческую ответственность за судьбы мира», – подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД напомнила, что в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным его коллега Джо Байден высказывал «заинтересованность в нормализации российско-американских отношений». «Но действия его администрации свидетельствуют об обратном. США не готовы мириться с многополярностью современного мира, исключающего американскую гегемонию, делая ставку на санкционное давление и вмешательство в наши внутренние дела», – констатировала Захарова.

«Подобное агрессивное поведение получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратим. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США. В МИД РФ вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», – заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 15.04.21

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