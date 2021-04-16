Новые санкции США направлены на разрушение дружественных связей России и Судана

Американские санкции в отношении российского предпринимателя Евгения Пригожина инициированы с целью помешать укреплению двустороннего сотрудничества Судана и России.

Такое мнение в своем Telegram-канале выразил автор блога Colonel Cassad и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он уверен, что ограничить деятельность Пригожина в том же Судане будет куда сложнее, учитывая помощь бизнесмена, оказанную жителям африканской страны во время серьезного экономического кризиса.

Сам предприниматель также связывает новые ограничения со своей гуманитарной акцией.

«Всего две недели назад два миллиона человек в Судане получили от меня гуманитарную помощь, как американцы тут же ввели санкции. Если есть добро – его под санкции», – заявил Пригожин.

По инициативе бизнесмена в Судане проводится масштабная гуманитарная акция, в рамках которой нуждающиеся семьи получат более миллиона продуктовых наборов. Акция длится уже неделю и будет продолжаться в течение еще десяти дней.

«С ответственностью заявляю американскому истеблишменту: Евгений Пригожин – мировой бренд добра», – заявил бизнесмен.

Порядка 40% суданцев живут за чертой бедности. Это стало результатом затяжного экономического кризиса, который начался еще задолго до свержения бывшего президента страны Омара аль-Башира в 2019 году.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.04.21

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