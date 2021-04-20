Госдума готовится отменить «день тишины»

Так называемого «дня тишины» перед выборами в сентябре не будет. Комитет Госдумы по регламенту накануне одобрил поправки к избирательному законодательству, одна из которых отменяет запрет на агитацию накануне многодневного голосования, пишет «Коммерсантъ».

Вместе с тем, предложенные изменения сокращают срок подачи жалоб незарегистрированных кандидатов на действия избиркомов с десяти до пяти дней с даты вынесения решения последней инстанции. Кроме того, судам будет запрещено снимать с выборов кандидатов, если избирком не представил обнаруженные недочеты в их документах.

Решение о трехдневном голосовании на нынешних выборах в сентябре Центризбирком пока не принял. Но в начале года на совещании ЦИКа с регионами вероятность трехдневного голосования оценивалась в 99%.

Изменения в избирательное законодательство по отмене «дня тишины» поддержали все думские фракции. За это неоднократно выступал Центризбирком.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.04.21

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