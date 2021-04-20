«Над нами будут издеваться…» в Госдуме раскритиковали прозападную политику правительства РФ

Правительство РФ продолжает действовать по указаниям западных международных финансовых институтов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. По его словам, при сохранении нынешней политики Россия рискует потерять собственную промышленность и остаться без госсобственности.

«Наше правительство слишком зависимо от международных институтов. В прошлом году МВФ почему-то оценил нашу госсобственность в 33% ВВП, и приказал провести приватизацию. И тут же правительство выносит постановление и приказывает сократить госсобственность на 10% в год», – сказал Арефьев.

Парламентарий подчеркнул, что, если власти будут реализовывать эту программу, то через пять лет в России не будет госсобственности. «Но мы все хорошо понимаем, что это – нефтегазовый комплекс. Вот его и хотят прибрать к рукам прибрать иностранцы. Тогда нас оставят без копейки», – считает он.

Депутат также обратил внимание на рекомендации МВФ по выходу из коронавирусного кризиса. «Предложили пересмотреть политику импортозамещения – значит отказаться от собственного производства; поддержать сектор услуг – значит отказаться от высоких технологий; создать институт по привлечению инвестиций – значит продать страну; снизить пошлины – дать свободный доступ иностранным товарам и не производить в своей стране; уделять внимание инвесторам – значит закрыть глаза на их бесчинства; отказаться от страховых правил технического урегулирования – изменить ОСТы и ГОСТы и делать некачественную продукцию», – заявил Арефьев.

«Будет ли правительство это выполнять? Будет! Первая ласточка уже есть. Мы уже приняли законопроект о введении в России иностранных стартовых компаний!» – констатировал он.

При этом Арефьев отметил, что сейчас российская экономика занимает 1,9% мирового ВВП. «Над нами будут издеваться до тех пор, пока мы будем оставаться слабыми и слушать рекомендации МВФ и Всемирного Банка. Нам нужно развитие и твердая рука», – заключил депутат.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.04.21

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