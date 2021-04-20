«Привет» от Медведева: Госдума поддержала законопроект об «афере века»

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении резонансный законопроект об ограничении выбросов парниковых газов. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция назвала нововведение «аферой века», а партия власти – защитой российских экспортеров и шансом на сохранение экономического сотрудничество с Евросоюзом.

Представляя этот документ, заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов подчеркнул, что законопроект является «системообразующим для формирования национального климатического регулирования». «Законопроект вводит новый понятийный аппарат: что такое парниковые газы, как определить выбросы, углеродный след, необходимый инструментарий для климатических проектов. Вводится новая категория имущественных прав, понятие углеродная единица, определяется порядок обращения этих единиц», – сообщил он.

Замминистра также пояснил, что понятийный аппарат необходим бизнесу для работы на международных рынках, снижения углеродного следа для привлечения иностранных инвестиций, а государству – для поддержки в будущем зеленых проектов. «Впервые в России формируется система учета выбросов парниковых газов. Крупные предприятия промышленности будут ежегодно представлять отчетность о выбросах парниковых газов. Помимо крупных предприятий, углеродную отчетность могут раскрывать все заинтересованные компании», – отметил чиновник.

При этом Торосов уточнил, что проверка будет ограничиваться электронным межведомственным взаимодействием. «Мы стартуем с мягкого регулирования – на данном этапе только углеродная отчетность и формирование структуры добровольных климатических проектов», – сказал он.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат от фракции «Единая Россия» Владимир Бурматов со своей стороны отметил, что создание законодательной базы для углеродного регулирования – новая тема для РФ. «Мы ее реализуем в рамках обязательств, взятых нашей страной в рамках Парижского соглашения», – сказал он.

Межу тем думская оппозиция критически отнеслась к нововведению. Как заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, это закон создан «в поддержку аферы века». «Нас туда втянули, и вот так без сопротивления России продавливают наши так называемые партнеры», – сказал он.

Лидер «эсеров» Сергей Миронов также выступил против законопроекта. «Это закон о глобальной пленарной афере. Наша страна повелась на аферу. Наши переговорщики либо по непрофессионализму, либо из своих интересов, – все профукали. Вредный, опасный, никчемный законопроект. Все эти «греты тунберги» и прочие радетели Парижского соглашения – люди, не имеющие ничего общего с научным знанием», – подчеркнул он, и пояснил, что, согласно выводам значительной части ученых, планета Земля находится не периоде глобального потепления, а в начале малого Ледникового периода.

При этом, как считает Миронов, ограничения крайне негативно повлияют на экономику РФ. «Она и так переживает не лучшие времена. Нас хотят загнать в экономическое гетто. Хотят рулить нашей экономикой, а мы введёмся», – заявил он.

При этом политик обратил внимание, что ни Госдума, ни Совет Федерации не ратифицировали Парижское соглашение. «Все международные договоры подлежат ратификации. Это господин Дмитрий Медведев, будучи примером, проснулся и решил, что правительство его ратифицирует», – сказал он.

В ответ на критику Бурматов заявил, что для России законопроект является шансом сохранить и экономические отношения с ЕС и возможностью заставить компании думать об экологии. «Это шаг, направленный на то, чтобы защитить наших экспортёров, которые могут пострадать. К сожалению, есть перспектива введения трансграничного углеродного сбора Евросоюзом. А на ЕС приходится 40% нашего экспорта. Объёмы потерь могут составить до 5 млрд евро в год. Этого допускать нельзя. Инициатива позволяет сделать серьезный шаг в рамках исполнения международных договоренностей и поддержать наш бизнес, чтобы их не облагали дискриминационными налогами и пошлинами», – сказал Бурматов.

По его словам, компании могут использовать климатические проекты вместо пошлин. «Пусть они лучше занимаются восстановлением леса в России, чем платят пошлину на экспорте», – сказал он.

Документ в итоге был принят 319 голосами «за». «Против» проголосовало 16 депутатов, 1 воздержался.

Москва, Александра Быстрицкая

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