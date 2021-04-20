«Закрепить позитивную тенденцию…» Госдума переводит безработных в онлайн

Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании единой для всей страны цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений. Как пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, необходимо максимально перевести общение в онлайн режим.

Депутат отметил, что онлайн-формат предлагается использовать наравне с очным приемом в центрах занятости, что необходимо «для закрепления позитивных тенденций во взаимодействии служб занятости с соискателями и работодателями». «Такие подходы позволят снять межрегиональные барьеры при подборе персонала, переходить к более централизованной системе, в чём, безусловно, заинтересованы и регионы, и население», – заявил он.

Тарасенко также отметил, планируется централизовать работу службы занятости, установив для её региональных отделений единые стандарты работы. Искать работу люди смогут на едином портале, который создадут на основе уже действующего сайта «Работа в России».

Также предлагается обязать ряд работодателей, в том числе федеральные, региональные и местные органы власти, и тех, у кого в штате более 25 человек, размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах. «Это позволит значительно расширить банк вакансий», – уточнил депутат.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2021 года группой депутатов и сенаторов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов заявил, что у россиян отнимается право не участвовать в цифровизации. «Мы имеем право не ходить в электронный мир. Но это право по факту сейчас отнимается. Люди, которые это делают, у них азарт цифровизации. Я с этими цифровизаторами много раз разговаривал. Они просто отмахиваются – считают, что те, кто не хочет в новый цифровой мир – ретрограды, их права не важны. Человека, который не хочет входить в электронный мир, признают неполноценным заранее – тогда его права не важны. Нас тащат в эфемерный мир. Мы не можем отказаться, в этом нарушение прав человека», – сказал он.

Член экспертно-консультативного совета верхней палаты парламента по вопросам семейного права Анна Швабауэр также обращала внимание, что сегодня цифровизация трансформирует общество. «Принят проект цифровой экономики и в рамках него – цифровое государственное управление. Там предусмотрено исключение человека из процесса принятия решения о предоставлении госуслуг. Трансформируются основные положения права. Во что превращается страна? Какая-то цифровая платформа, все цифровые услуги должны стать государственными. Человек существует в той мере, в какой существует его так называемый цифровой двойник. А больше его нет», – отмечала Швабауэр.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.04.21

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