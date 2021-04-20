Госдума готовится к несанкционированным протестам: в экстренном порядке принят законопроект о штрафах для лжежурналистов

Сегодня нижняя палата российского парламента в спешном порядке приняла законопроект об ответственности участие в митингах под видом журналистов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ на пленарном заседании был принят без обсуждения сразу во втором и третьем чтениях.

Как пояснил член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров, все необходимые экспертизы проведены, замечаний к документу не имеется. «Мы прекрасно понимаем, что, если мы не установим ответственность, грош цена, принятому закону», – сказал он.

Стоит отметить, что законопроект предполагает штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей для лиц, использующих на митингах отличительный признак представителя СМИ, не имея на это права.

Также в законопроект добавлена поправка, согласно которой распространение в средствах массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, сообщений или материалов иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, или российского юридического лица, включенного в реестр СМИ-иноагентов, без положенной по закону маркировки повлечет «наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 4 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц – от 40 до 50 тысяч рублей».

Как сообщал «Новый День», сторонники скандального оппозиционного политика Алексея Навального назначили акции протеста на 21 апреля, в тот же день, когда президент РФ обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием. Сегодня организаторы попытались согласовать митинг в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции. Заявку отклонили, так как она была подана с нарушениями – организаторы на момент подачи документов находились за пределами России.

Ранее МВД РФ и Генпрокуратура предостерегли россиян от участия в несогласованных акциях протеста. В полиции напомнили про карантинные меры, за нарушение которых полагается штраф. В прокуратуре владельцам сайтов с призывами выйти на несогласованный митинг напомнили об ответственности за призывы к экстремистской деятельности и вовлечение в незаконную деятельность детей и подростков.

Напомним, 26 апреля Московский городской суд проведет беседу по иску столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией Навального (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) экстремистской организацией.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.04.21

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