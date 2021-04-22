«Индикатор слабого исполнения законов»: в Госдуме припомнили Москальковой пенсионную реформу, но оставили на посту омбудсмена

Сегодня нижняя палата российского парламента вновь утвердила Татьяну Москалькову на должность уполномоченного при президенте РФ по правам человека. Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение было принято, несмотря на критику ее работы со стороны представителей фракций КПРФ и ЛДПР – депутаты напомнили про ущемление прав граждан через повышение пенсионного возраста, а также игнорирование властями неприкосновенности жилья и свободы мнений.

Выступая перед депутатами с докладом, Москалькова отметила, что в 2020 году количество обращений к уполномоченному по правам человека было масштабным. «Прошлый год был поистине историческим. 75 лет Победы, конституционная реформа и пандемия, которая сказалась на масштабах обращений, которые поступали в Госдуму и конечно, к нам. Люди жаловались, что испытывают сложности в возврате на родину из-за рубежа, понуждение к выходу на работу или принуждению к отпуску за свой счет, сложности при дистанционном обучении, нехватку лекарств и многие другие проблемы», – сказала она.

«Только на горячую линию к нам поступило более 10 тысяч обращений. Нам удалось помочь многим людям, оказавшимся в трудной ситуации. За пять лет поступило более 205 тысяч обращений. Из них 11 тысяч – коллективные», – добавила омбудсмен.

Москалькова также отметила, что большего всего жалоб поступило в отношении нарушения прав в уголовно-исполнительной системе, сфере социальных прав, обеспечении социальным жильем, а также по поводу невыплат зарплаты и алиментов, гарантий прав родителей школьников и экологического благополучия.

Комментируя свое видение будущей работы на посту омбудсмена, Москалькова отметила, что планирует повысить «доступность Уполномоченного для людей». В частности, она предложила обеспечить возможность подавать обращения к Уполномоченному через портал Госуслуг, создать общественные приемные в федеральных округах и сформировать единый цифровой контур, в рамках которого предусмотреть личные кабинеты граждан. Москалькова также выступила за расширение общественного контроля за соблюдением прав человека.

Оценивая работу омбудсмена, депутат от КПРФ Николай Коломейцев отметил, что его фракция поддержит кандидатуру Москальковой, «чтобы не тратить время», так как новый человек будет вливаться в рабочий процесс. «Татьяна Николаевна оправдала доверие, которое мы ей оказали, мы приняли решение поддержать кандидатуру. Но у нас институт уполномоченных – индикатор слабого исполнения законов. Вдумайтесь, 205 тысяч обращений! Сейчас 280 тысяч детей сирот прямо сейчас не могут реализовать право на получение жилья», – сказал Коломейцев.

При этом парламентарий обратил внимание, что Москалькова как уполномоченный не заступилась за граждан во время пенсионной реформы. «Нарушено фундаментальное право повышен пенсионный возраст. Это – роль уполномоченного – обратить внимание на это», – констатировал он.

Депутат от ЛДПР Василий Власов со своей стороны заявил, что необходимо назначить на должность второго выдвинутого на пост кандидата – его коллегу по партии первого замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ивана Сухарева. При этом парламентарий дал понять, что Москалькова могла бы лучше выполнять свои обязанности.

«Чтобы сделать подачу заявления уполномоченному через сайт Госуслуг, достаточно 2 дней, неделя максимум. Зачем декларировать на будущее, связывать решение с переназначением то, что можно было сделать? Для этого пять лет не надо было ждать, можно было сделать давно», – сказал Власов.

«По нарушению прав. Понятное дело, Конституция гарантирует и право на свободу, и личную неприкосновенность, и неприкосновенность жилища – это игнорируется! Тоже самое – право на собрания: митинги и пикетирования. На это обращали внимание и ЛДПР, и другие оппозиционные партии, и КПРФ в том числе, хотя они почему-то продолжают поддерживать уполномоченного», – подчеркнул Власов.

В результате Москалькова вновь была избрана на должность уполномоченного голосами 367 депутатов. Ее соперника поддержали только 50 парламентариев.

Москалькова принесла присягу, после чего официально вновь вступила в должность уполномоченного по правам человека.

Москва, Александра Быстрицкая

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