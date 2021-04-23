Генпрокуратура: 36 тысяч чиновников привлечены к ответственности за «барьеры» для малого бизнеса

В прошлом году к дисциплинарной ответственности было привлечено более 36 тысяч должностных лиц из-за административных барьеров и несоблюдения моратория на проверки в сфере малого бизнеса. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая с докладом в Совете Федерации. По его словам, причиной стали «дефекты правового регулирования».

Генпрокурор уточнил, что из-за пандемии были задействованы «новые механизмы прямой связи с бизнес-сообществом». «Серия проведенных в прошлом году личных приемов предпринимателей в разных уголках России выявила общность проблем, с которыми они сталкивались. Среди них – неполучение гарантированной государством поддержки, несоблюдение моратория на проведение проверок, создание искусственных административных барьеров», – пояснил Краснов.

«Всего в этой сфере в 2020 году прокурорами выявлено более 200 тысяч нарушений закона. Только к дисциплинарной ответственности привлечено более 36 тысяч виновных должностных лиц. Во многих случаях причинами нарушения были дефекты правового регулирования на региональном уровне, которые устранены внесением более 32 тысяч актов прокурорского реагирования», – сообщил генпрокурор.

Что касается моратория на проверки малого бизнеса, то действия Генпрокуратуры сократили «сводный план проведения проверок» предпринимателей в 2020 году почти наполовину. «Около двухсот тысяч предложенных контролерами мероприятий нами были исключены. Завершена доработка федеральной информационной системы «Единый реестр проверок», который стал действенным инструментом гласности контрольно-надзорной деятельности. Одновременно руководством страны поддержано наше предложение распространения моратория на плановые проверки малого предпринимательства и на текущий год», – заключил Краснов.

Москва, Мария Соколова

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