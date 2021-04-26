Госдума начнет исполнять послание Путина до майских праздников

Законопроекты по исполнению послания президента РФ Владимира Путина могут начать вносить в Госдуму до майских праздников. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, первоочередных законопроектов будет около 10.

«Возможно, будем вносить даже до начала майских праздников, а рассматривать начнем сразу после отчета правительства», – цитирует его слова пресс-служба Госдумы.

Володин также сообщил, что первоочередные 10 законопроектов коснутся социальных выплат, пособий и больничных листов. «Мы постараемся реализовать послание как можно быстрее, и начали работу с правительством. По мере того как будут готовы законопроекты, внесем вместе с Валентиной Ивановной Матвиенко», – пояснил Володин и добавил, что реализация послания главы государства также обсуждаться во вторник на Совете законодателей при Федеральном Собрании.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.04.21

Интервал между дозами «Спутника V» можно увеличить до трех месяцев. / В Москве спецслужбы закрыли массовое производство «левых» паспортов. / Кипр примет привитых россиян без ПЦР-теста. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»