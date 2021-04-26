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Понедельник, 26 апреля 2021, 17:58 мск

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Госдума начнет исполнять послание Путина до майских праздников

Законопроекты по исполнению послания президента РФ Владимира Путина могут начать вносить в Госдуму до майских праздников. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, первоочередных законопроектов будет около 10.

«Возможно, будем вносить даже до начала майских праздников, а рассматривать начнем сразу после отчета правительства», – цитирует его слова пресс-служба Госдумы.

Володин также сообщил, что первоочередные 10 законопроектов коснутся социальных выплат, пособий и больничных листов. «Мы постараемся реализовать послание как можно быстрее, и начали работу с правительством. По мере того как будут готовы законопроекты, внесем вместе с Валентиной Ивановной Матвиенко», – пояснил Володин и добавил, что реализация послания главы государства также обсуждаться во вторник на Совете законодателей при Федеральном Собрании.

Москва, Мария Соколова

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Метки / Госдума

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