«Это не просто опасно….»: в Госдуме предупредили о критическом износе общественного транспорта

В России износ общественного транспорта в муниципалитетах составляет 80%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«В муниципалитетах износ общественного транспорта достигает 80%. Это не просто опасно, но и создает проблемы в перевозке граждан», – сказал он.

По его словам, программу по обновлению автопарка необходимо увеличить в 10 раз. «Она реализуется с 2020 года, в ней участвуют 13 регионов, хотя заявки на участие подали 70 субъектов. Она финансируется на 60% из федерального бюджета, и на 40% – из регионального. Мы предложили увеличить объём этой программы в 10 раз. Сегодня в год объём этой программы оценивают в 3,5 миллиарда. Конечно, она должна быть долгосрочной, рассчитанной на несколько лет», – уточнил Неверов.

Лидер думских «единороссов» считает, что в программе должны участвовать регионы-реципиенты, у которых нет средств на обновление транспорта.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 28.04.21

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