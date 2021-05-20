«Натуральное издевательство»: правительство РФ снова провоцирует рост инфляции

Очередные решения правительства РФ, связанные с дополнительной маркировкой товаров, спровоцируют дальнейший рост цен и возможный дефицит, как было с лекарствами в прошлом году. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

«Подобные меры вроде обязательной маркировки неизбежно ведут к инфляции и дефициту, в чем мы убедились на примере лекарств, которые в прошлом году подорожали почти на 10%, а многие медикаменты исчезли из аптек. Теперь на 10% может подорожать мороженое, для которого маркировка станет обязательной с 1 июня», – отметил парламентарий, слова которого цитирует его пресс-служба.

При этом Миронов назвал «натуральным издевательством» недавно разработанные Минпромторгом методические рекомендации для определения новых категорий товаров подлежащих обязательной маркировке. Такое решение будет принято, если в результате введения штрих-кода рост цен на продукцию в течение шести лет не превысит рост реальных располагаемых доходов населения. «Чиновники тем самым подтвердили, что маркировка неизбежно вызывает подорожание, хотя в своих публичных комментариях они с пеной у рта доказывают обратное. Получается, вопрос сводится к размеру подорожания. А что, если его рассчитают неправильно и рост цен на практике окажется выше, чем прогноз по доходам, или прогноз окажется неверным – они что отменят маркировку? Спустя шесть лет? Скажут, извините, мы тут немного ошиблись, больше не будем. Так что ли?» – выразил недоумение политик.

В то же время лидер «эсеров» обратил внимание, что в первом квартале 2021 года реальные располагаемые доходы населения упали на 3,6%, хотя согласно прогнозу правительства за год этот показатель должен вырасти на 3%. «Когда выйдем на устойчивый рост благосостояния населения, можно и поэкспериментировать, а пока большая часть граждан и бизнеса ведут борьбу за выживание, нужно отказаться от всего, что приводит к дополнительным издержкам для предприятий и бьет по семейным бюджетам. Я бы в кабинете каждого чиновника и депутата повесил транспарант: «Если твое предложение вызовет рост цен – забудь о нем!» А пока власть предержащие не станут руководствоваться этим правилом, даже самые скромные прогнозы будут расходиться с реальностью», – заключил Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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