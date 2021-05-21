Без выборов: причастные к экстремистским организациям россияне не смогут участвовать во всех избирательных кампаниях

В Госдуму внесены новые поправки ко второму законопроекта о ограничении избирательного права лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. Согласно предлагаемым изменениям, запрет избираться должен распространяться на выборы всех уровней. При этом причастными к таким организациям будут, в частности, считаться лица, выразившие им поддержку, в том числе в Интернете, передает ТАСС.

Агентство отмечает, что поправки подготовлены главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и руководителем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Согласно их инициативе, учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций. Участники, сотрудники и лица, причастные к деятельности таких структур, – в течение трех лет. В редакции первого чтения законопроект вводит ограничения только на участие таких лиц в выборах депутатов Госдумы.

Вместе с тем, положения об ограничении права участвовать в выборах всех уровней коснется участников, членов, работников и других лиц, в действиях которых вступившим в силу решением суда установлена причастность к деятельности экстремистской или террористической организации. Под причастностью предлагается понимать «непосредственную реализацию целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической».

Кроме того, причастными к экстремистской или террористической организации могут считаться лица, выражавшие им поддержку, в том числе, в виде высказываний в сети Интернет, в предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи. Решение о причастности лица к деятельности организации, признанной экстремистской или террористической, установит суд.

Поправками уточняется, что документ должен вступить в силу «со дня его официального опубликования». При этом положения о запрете на избрание «применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего федерального закона».

Законопроект об ограничениях на выборах внесла в Госдуму группа депутатов, среди которых председатель комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). В первом чтении документ был принят на пленарном заседании во вторник. Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту намерен 24 мая рассмотреть документ перед вторым чтением.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.05.21

Губернатор Воробьев предложил Маску построить завод Tesla в Подмосковье. / «Химическая атака»: МИД России предупредил о крупной провокации террористов в Сирии. / «Инвестиции отменяются»: эксперты бизнес-омбудсмена раскритиковали законопроект ФАС. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»