«Вы постоянно манипулируете…» Спикер Госдумы обрушился с критикой на Минфин РФ

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин подверг жесткий критике чиновников министерства финансов РФ, обвинив их в манипуляциях. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пленарном заседании нижней палаты парламента при обсуждении в первом чтении изменений в Бюджетный кодекс Володин обратил внимание, что представители кабинета министров не предусмотрели работающий механизм выделения регионам средств на инфраструктурные проекты.

«Вы постоянно манипулируете ими, то одним дадите, другим – не дадите. И так постоянно. И в итоге у нас количество регионов-доноров не растет. А кто за это должен отвечать? Минфин», -заявил спикер Госдумы.

По его мнению, этот законопроект мог бы сократить разницу «в бюджетной обеспеченности субъектов, которая достигает до семи раз». «В регионах, которые с удовольствием бы приняли участие в этих проектах, нет самих по себе проектов в виде проектной документации. Конечно, все что вы говорите, опять уходит в формулу, и уходит в оговорку – предоставить право правительству. А где Госдума, а где Совет Федерации, а где трехсторонняя комиссия, а где процедура», – подчеркнул Володин.

«Все эти формулы, подходы должны быть прозрачными открытыми. И хорошо бы было, их перед тем, как принимать, передать Госдуме, тем более в соответствие с Конституцией, президент инициировал полномочия Думе, где мы с вами должны многие вопросы решать сообща, понимая ответственность тех министров, которые утверждаются в должности Думой. А так получается, вы там взяли формулу вывели, а потом говорите: да она не описывает, не помогли… а помогли тем, кому не надо. А в итоге, не с кого спросить. Вот депутаты идут на выборы, с них избиратель всегда спросит. А с вас? Давайте, пусть эта улица будет с двусторонним движением», – подытожил Володин.

Москва, Мария Соколова

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