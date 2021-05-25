российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 мая 2021, 19:56 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Кремль назвал место и дату встречи Путина и Байдена

Фото РИА «Новый День»

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пройдут 16 июня в Женеве. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов, уточнили в Кремле.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.05.21

«Вы постоянно манипулируете…» Спикер Госдумы обрушился с критикой на Минфин РФ. / Деградация отношений: руководство Черногории пытается сделать из России врага. / Сумма штрафных санкций для Google выросла до 6 млн рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Сербское оружие возвращается на американский рынок: подписан «исторический» контракт

В США разбился военный самолет, пилот погиб

В США россиянина приговорили к тюрьме за продажу персональных данных

Посол США: Сербия – «экономический локомотив» Западных Балкан

В Калифорнии задержали 150 участников незаконной вечеринки

Климкин счел ударом «под дых» отказ США от санкций для оператора «Северного потока-2»

Трое ученых Уханьского института вирусологии тяжело болели незадолго до пандемии

«Говорят одно, а делают другое»: Кремль ответил на новые санкции США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа, Путин Владимир, США,