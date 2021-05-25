Кремль назвал место и дату встречи Путина и Байдена

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пройдут 16 июня в Женеве. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов, уточнили в Кремле.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.05.21

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