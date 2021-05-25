«Для граждан закон, а для вас – все, что хотите»: депутат Госдумы назвал коллег по парламенту «экстремистами»

Депутаты Госдумы, голосующие за ограничение пассивного избирательного права, сами занимаются экстремистской деятельностью. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил парламентарий от ЛДПР Сергей Иванов, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты. По его мнению, принятие такого закона нарушает статьи конституции РФ.

«Данный законопроект по мнению всех юристов, которые еще считают себя юристами, грубо нарушают права и свободы человека, гарантированные нам Конституцией. Первое. Это лишение пассивного избирательного права. Второе. Это установление ответственности за деяния, которые на момент совершения не считались преступлением или правонарушением. Даже если судом будет установлено, что какое-то лицо у себя на странице «Фейсбук» или в комментариях к какому-то там обсуждению одобрило право граждан выходить на защиту чего-то или кого-то, то все. Это уже является основанием для того, чтобы этот гражданин был лишен пассивного избирательного права. Это в нормальных странах не делается», – констатировал Иванов.

Парламентарий также отметил, что закон принимается под предстоящие в сентябре выборы Госдумы. «Вы прекрасно знаете, что 15 дней, положенные по регламенту никто не соблюдал, то есть это делается под эти выборы», – пояснил он, после чего напомнил статью закона об экстремистской деятельности.

«В соответствии с законом об экстремистской деятельности, к основным понятиям, коих тут 12 перечислено, относится следующее… Я зачитываю: «Нарушение воспрепятствования осуществлению гражданами их избирательных прав, и право на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенное с насилием, либо угрозой его применения». Все, что вы сейчас делаете, все, кто сейчас голосует, – как раз полностью подпадают под это определение. Вы нарушаете избирательные права граждан и угрожаете насилием за то, что граждане будут добиваться осуществления своих прав, которые гарантированы им Конституцией. Вот это все будете делать вы. И это все будет уже будет считаться экстремистской деятельностью. Только я сомневаюсь, что наш самый гуманный суд в мире когда-нибудь так сделает и посчитает это вот экстремизмом. Как получается, для граждан закон, а для вас – все, что хотите», – заключил Иванов.

Ранее сообщалось, что сегодня Госдума РФ одобрила во втором чтении изменения законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в части ограничения пассивного избирательного права причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций лиц.

Москва, Мария Соколова

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