Достигли исторического максимума: Банк России положительно переоценил золотовалютные резервы

В России международные резервы обновили исторический максимум. Как сообщила пресс-служба Центробанка РФ, за прошлую неделю они выросли на 1,2% и достигли превысили отметку 600 млрд долларов.

«Международные резервы по состоянию на 21 мая составили 600,9 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 7 миллиардов долларов, или на 1,2%, преимущественно в результате положительной переоценки», – говорится в сообщении ЦБ.

Предыдущий рекорд был зафиксировал 7 августа 2020 года. Тогда международные резервы России составили 600,7 миллиарда долларов.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства России. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.05.21

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