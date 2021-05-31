ЦБ обозначил минимальный лимит для переводов через Систему быстрых платежей

Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может быть ниже 150 тысяч рублей в день. Соответствующие изменения в положение ЦБ № 732-П зарегистрированы Минюстом, передает «Интерфакс».

Как отмечает Банк России, сейчас некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки. Им дали время до 10 июня включительно, чтобы скорректировать это ограничение.

Кроме этого, с 1 апреля 2022 года участники СБП будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБПэй, разработанного НСПК, что позволит расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.

Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, а полноценно – 28 февраля того же года. СБП позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках и платить за товары в торговых точках по QR-коду. В конце мая 2020 года к системе в полноценном режиме подключился Сбербанк, на который приходится основная доля на рынке денежных переводов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.05.21

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