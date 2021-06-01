«Попытка тотального контроля в период выборов»: Госдума «закручивает гайки» для Интернета

Сегодня Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, регулирующих деятельность СМИ и сети Интернет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», предлагаемые нововведения вызвали бурное обсуждение. Парламентская оппозиция посчитала их «попыткой тотального контроля».

Фракция ЛДПР воздержалась от голосования по пакету законопроектов. «Опасность у нас видится в том, если очень активно Роскомнадзор начнет ограничивать трафик, в первую очередь, на примере «Твиттера», что это было достаточно быстро, оперативно и огромное количество наших граждан ощутило дискомфорт, то в период выборной кампании этот дискомфорт ощутят не только граждане, но кандидаты в депутаты, особенно, от оппозиционных партий», – пояснил депутат Андрей Свинцов.

«У правящей партии есть все телеканалы, которые сегодня даже из утюга вещают, и как раз предыдущие законы частично об этом. Когда определенные люди проходят, знать – кто конкретно, пофамильно смотрел, какой канал, какую программу, на какой секунде переключился и так далее. В этой концепции мы, к сожалению, воздержимся», – подчеркнул Свинцов.

Фракция КПРФ также не поддержала нововведения. «Мы прекрасно понимаем, что эти законопроекты, вносимые накануне избирательной кампании, преследуют отнюдь не те цели, которые нам разработчики пытаются, скажем так, предоставить. Мы прекрасно понимаем, что взять под контроль Интернет – это все, что осталось сегодня действующей власти, чтобы полностью перекрыть иную информацию, иную точку зрения», – заявил депутат Алексей Куринный.

При этом парламентарий обратил внимание, что несколько месяцев назад был принят целый блок поправок в избирательное законодательство, которые «позволяют или могут позволить после принятия этих трех законопроектов, блокировать и крупные Сети, где многие оппозиционные партии и политики размещают свою информацию». «Я напомню, что любое предпочтение в соответствие с избирательным законодательством, отданное какому-то кандидату, какой-то партии на той или иной страничке в «Фейсбуке», «Твиттере» или на «Ютубе» может быть воспринято избирательной комиссией как нарушение избирательного законодательства. Оттуда пойдет сигнал в Роскомнадзор, в другие правоохранительные органы. После этого начнутся все эти «пляски с бубнами», блокировки и все остальное. Естественно, что доступ к традиционным СМИ, к телевидению у практически всех оппозиционных партий сегодня ограничен. Мы видим в данном случае, в том варианте, в каком вносится все три законопроекта, это попытка тотального контроля», – констатировал Куринный.

«Совершенно очевидно, для чего и как это делается – четко представлять кто, сколько, где и когда размещает соответствующую контент, самое главное, кто туда зашел… Это более опасно. Второй момент, как сегодня воздействовать на все эти иностранные Сети, причем, тотально, которые имеют более полумиллиона просмотров, или пользователей. То же самое – мы считаем, что это будет использовано в избирательной кампании. Третье. Это размещение рекламы, именно политической рекламы, мы говорим о ней. Ее попытка посчитать. Ее попытка урегулировать или зарегулировать, опять же вариант – ограничить политические партии, прежде всего, оппозиционные в их возможности представить всю информацию и дойти до избирателя. В этих условиях партия КПРФ не будет поддерживать все три законопроекта», – заключил парламентарий.

Тем не менее, большинством голосов все три законопроекта были приняты в первом чтении. Один из них, вносит изменения в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», касающиеся исследования объема аудитории. Второй – закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ». Третий – поправки в закон «О рекламе», предполагающий создание единой информационной системы учета рекламы в Интернете.

Москва, Мария Соколова

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