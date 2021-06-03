Набиуллина: В России инфляция уже имеет значительную долю устойчивых компонентов

Центробанк России начал возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, но пока она остается мягкой. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума. По ее словам, инфляция в РФ уже имеет значительную долю устойчивых компонентов.

«Я бы хотела уточнить, что мы не ужесточили денежно-кредитную политику, она все-таки у нас остается пока мягкой, если сравнить уровень ключевой ставки и инфляцию, которую мы имеем. Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике», – передает «Интерфакс» слова главы ЦБ.

Набиуллина также объяснила, почему Банк России действует несколько по-другому, чем ведущие развитые страны. «Основное различие, что и Федрезерв (США), и ЕЦБ считают, что инфляция временная, преходящий фактор. Мы считаем, что у нас инфляция уже имеет значительную долю устойчивых компонентов», – сказала Набиуллина.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.06.21

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