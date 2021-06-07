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NewDayNews.ru

Понедельник, 7 июня 2021, 18:31 мск

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В Москве снова подскочили цены на бензин

В Москве вновь отмечен подъем цен на автомобильное топливо. По данным Московской топливной ассоциации, за неделю больше всего подорожал Аи-95, прибавив 21 копейку, и достигнув до 50,27 рубля за литр.

По данным на 7 июня, стоимость Аи-92 выросла на 10 копеек – до 45,44 рубля за литр, дизтопливо подорожало на 13 копеек – до 49,44 рубля за литр.

В столице подорожание бензина началось с конца 2020 года, вслед за оптовыми ценами, и продолжается безостановочно, отмечает «Интерфакс». При этом в оптовом сегменте повышение носит более значительный характер. Сейчас биржевые цены на топливо сравнивают с пиковыми значениями кризисного 2018 года и с ажиотажным летом 2020-го.

Минувшей весной для стабилизации оптового рынка были законодательно скорректированы параметры демпфера для нефтепродуктов. Однако биржевые цены продолжают рост, в связи с чем маржа независимого розничного сектора снизилась до критического уровня.

Как ожидается, на предстоящей неделе в правительстве РФ пройдет совещание, которое будет посвящено стабилизации ситуации на топливном рынке.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 07.06.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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