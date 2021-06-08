«Граждане устали от воровства и наглости власти»: в Госдуме назвали «красную цену» «Единой России»

Россияне устали «от воровства и наглости» власти и жадности олигархов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его словам, в этой ситуации предстоящие выборы в нижнюю палату российского парламента опять могут превратиться в «жульнические».

Зюганов напомнил, что на прошлой неделе направил открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, но не получил должного ответа. «Письмо мое, обращенное к президенту, прокомментировал пресс-секретарь, но я писал письмо Путину и писал открытое письмо для всеобщего обсуждения. Там нет никаких провокационных заявлений, там конкретная программа вывода страны из кризиса. И наши предложения, которые мы подготовили этот состав Госдумы отказался принимать. Сейчас вот опрос провели – «красная цена» «Единой России» от Москвы от 15% до 25-30… Остальное надо выжимать на жульнических выборах. В этот раз ничего из этого не выйдет. Потому что граждане устали от этого воровства и от этой наглости», – подчеркнул Зюганов.

По его мнению, «эта наглость проявилась на питерском форуме» в высказываниях олигархов. «Путин пожурил Мордашова за то, что тот прокомментировал тезис о жадности. Мишустин очень аккуратно при отчете в Думе сказал, не жадничайте, господа олигархи. А Мордашов с Лисиным возмутились. Я открыл «Форбс» и посмотрел – у одно почти 30 млрд долларов в кармане, у другого – 26. В сумме 20% российского бюджета на двоих. Что заработано? И не хотят заплатить нормальные налоги. Тогда поучитесь у американцев. Там самые богатые внесли предложение поднять с 30 до 40 (процентов). И Байден вроде поддерживает, скоро примут», – обратил внимание Зюганов.

«Отчитывают на форуме публично, что это не жадность, а это бизнес. Это не бизнес. Это разбой!.. Это никакого отношения к бизнесу не имеет. Это не бизнес, когда чашка зеленого чая на завтраке у Грефа три тысячи стоит. Президент 10 тысяч дал семье, чтобы она ребенка к школе подготовила. Этих десяти хватит на три чашки чая, которые продавал Греф на своем завтраке. Это разврат и разрушение всех нравственных основ и устоем нашего общества», – заявил политик.

Как считает Зюганов, сложившаяся ситуация может дестабилизировать ситуацию в стране. «Надо делать, господа, в том числе и олигархи, выводы. Напряжение в стране возрастает. Его можно решать двумя способами – или на улице, что у нас не раз бывало, или бюллетенем на выборах. Мы настойчиво предлагаем обсудить наши конкретные предложения, мое открытое письмо ко всем гражданам и президенту, и найти мирное, демократичное решение этой проблемы. Мы к этому готовы», – заключил лидер КПРФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.06.21

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