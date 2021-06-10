В России заметно подорожал уголь: аналитики прогнозируют дальнейший рост цен

В России заметно подорожал уголь на фоне активного экспорта в страны Азии и Европы, где установились высокие цены в условиях ажиотажного спроса на топливо. Давление на рынок оказали также российские потребители, которые заблаговременно начали закупочную кампанию к новому отопительному сезону. По оценке аналитиков, скорого снижения цен не предвидится, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что на внутреннем рынке стоимость угля марки Д, который является основным сырьем для российской энергетики, с начала июня выросла на 14%, до 1250-1275 рублей за тонну. Аналитики ценового агентства Argus обращают внимание, что в нынешнем году производители перестали предоставлять скидки, а стоимость угля повысилась до максимального уровня с марта 2019 года. Это вызвало у российских потребителей опасения дальнейшего роста цен, что спровоцировало необычно раннюю закупочную кампанию для следующего отопительного сезона.

Между тем в Минэнерго РФ заявили, что не видят рисков дефицита угля на внутреннем рынке из-за экспорта. По информации министерства, с начала 2021 года экспорт угля увеличился на 12,2% относительно аналогичного периода 2020 года. При этом одновременно с экспортом увеличилось и его потребление на внутреннем рынке – на 6,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Также увеличилась и добыча угля – с начала года на 9%, или 11,8 млн тонн по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом растет и доля его запасов.

Тем не менее, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен. По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, слова которого цитирует «Ъ», ситуация на внутреннем рынке разворачивается неблагоприятным образом для российских потребителей. Он отмечает, что, хотя провозные мощности в восточном направлении ограничены, ценовая ситуация такова, что снова востребованной стала отгрузка угля из портов западной части России для азиатских потребителей, что будет сдерживать потенциал снижения стоимости на внутреннем рынке.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 10.06.21

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