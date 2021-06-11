Дерипаска назвал «безумием» повышение ключевой ставки ЦБ РФ

Известный российский бизнесмен Олег Дерипаска жестко раскритиковал повышение Банком России ключевой ставки до 5,5% годовых. «Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается. Я так понял, лоббисты carry-tradings сильнее, чем простые россияне, в нашей политике», – заявил предприниматель в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пункта – до 5,5% годовых. Это третье в текущем году повышение ставки: 23 апреля ее подняли также на 50 б. п., а 19 марта – на 25 б. п. В итоге ключевая ставка вернулась на уровень апреля-июня 2020 года.

Москва, Светлана Антонова

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