«Прощай, надежда на рост доходов россиян»: Дерипаска резко раскритиковал политику ЦБ РФ

Российский бизнесмен Олег Дерипаска вновь обрушился с критикой в адрес Банка России. По его мнению, ЦБ действует «вопреки установкам правительства, пытающегося оживить экономический рост, поддержать занятость, преодолеть пятилетнюю стагнацию доходов граждан». Об этом предприниматель заявил в своем телеграм-канале.

Дерипаска упомянул об исследовании IHS Markit, в котором говорится о резком падении индекса деловой конъюнктуры PMI в минувшем месяце. «Индекс PMI продолжает ухудшаться: в июле в России он резко обвалился», – заявил он, процитировав сообщение авторов исследования, в котором отмечается, что «слабый клиентский спрос привел к ослаблению нагрузки на производственные мощности по мере дальнейшего сокращения занятости и незавершенных заказов». Эта динамика «привела к возобновлению спада производства, которое было самым быстрым со времен пандемии в мае 2020 года», указывают аналитики IHS Markit.

При этом бизнесмен счел «очень странными» заявления «последних полутора месяцев от ЦБ, который продолжает видеть какое-то якобы неконтролируемое повышение спроса в экономике, который нужно задавить, «сбалансировать» немедленным повышением процентных ставок до запретительного уровня».

«В очередной раз удивляешься, как Центральный Банк действует вопреки установкам правительства», – отметил Дерипаска. «Фактически задрав ставки до запредельного уровня даже для развивающихся стран, Центральный Банк подрывает сами основы долгосрочного экономического роста», – полагает он.

«О каком росте или удвоении инвестиций можно мечтать в следующие 3-5 лет, если доходность этих инвестиций, приведенная с учетом доходности по финансовым инструментам, скорее всего, будет отрицательной?», – вопрошает с недоумением бизнесмен.

Дерипаска не верит, что ЦБ своими действиями «на нашем крошечном финансовом рынке (а ставки по коммерческим кредитам двинулись к 9%) может остудить мировую инфляцию».

«Этого он точно не добьется. А чего он добьется – это возврата к стагнации последних 5 лет с точки зрения экономического роста и увеличения инвестиций в основной капитал», – убежден он.

Миллиардер в связи с этим выразил сомнение, что правительство сможет осуществить «все, что написано в программе» кабмина. «Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности», – заключил он.

По его мнению, «при такой стоимости долга вряд ли предприятия в состоянии создавать новую продукцию и обеспечить экспортные контракты из-за высокой стоимости рабочего капитала и длительных экспортно-импортных операций, необходимости финансировать долгий инвестиционный цикл подготовки производства». «Плюс еще и укрепление рубля, которое увеличивает расходы, и так далее», – резюмирован Дерипаска.

Напомним, на заседании 23 июля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 6,5% годовых. Это четвертое в текущем году повышение ставки и самое резкое с декабря 2014 года: 11 июня ее подняли на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых, 23 апреля ее подняли также на 50 б. п., до 5%, а 19 марта – на 25 б. п, до 4,5%. Свои решения регулятор мотивировал ускорением инфляции в стране.

Москва, Наталья Петрова

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