Госдума увеличила разрешенный возраст для покупки оружия

Сегодня нижняя палата российского парламента во втором чтении повысила минимальный возраст для приобретения оружия с 18 лет до 21 года. Кроме того, депутаты одобрили поправки в Уголовный кодекс с ужесточением наказания за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане РФ, достигшие возраста 21 года», – говорится в тексте поправок.

При этом изменения предусматривают исключения. «Граждане РФ, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами в местах традиционного проживания, а также граждане, занимающиеся профессиональной деятельностью, связанной с охотой, и работники юридических лиц с особыми уставными задачами имеют право приобретать охотничье оружие по достижении возраста 18 лет», – оговаривается в законопроекте.

Согласно поправка в Уголовный кодекс, в разряд тяжких преступлений переведен нелегальный сбыт огнестрельного оружия с максимальным сроком лишения свободы в 15 лет и штрафом – до 800 тысяч рублей. При использовании в этом процессе Интернета в составе появится предварительный сговор.

Кроме того, будет введена уголовная ответственность за хулиганство с использованием легковоспламеняющихся и пиротехнических предметов, а также за незаконные изготовление и продажу пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж с лишением свободы до четырех лет и штрафом до 80 тысяч рублей.

«Ужесточение уголовной ответственности окажет существенное превентивное воздействие на потенциальных преступников, позволит сократить число подпольных мастерских по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств и, как следствие, минимизировать их поступление в незаконный оборот в интересах террористических, экстремистских и националистических организаций, а также преступных сообществ», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 15.06.21

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