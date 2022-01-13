Глава СКР выступил за возвращение контроля за оружием из Росгвардии в МВД

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил вернуть контроль за оборотом оружия МВД из Росгвардии после нескольких случаев со стрельбой в учебных заведениях.

«В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», – заявил руководитель СКР в интервью РИА «Новости».

По его словам, Следственный комитет выступил с этой инициативой в свете ряда резонансных происшествий. Бастрыкин уточнил, что данное предложение сейчас находится на этапе межведомственного обсуждения.

Напомним, 11 мая прошлого года было совершено вооруженное нападение на гимназию № 175 в Казани. В результате взрыва и стрельбы погибли семь детей и двое взрослых, более 20 человек пострадали. Нападение на учебное заведение устроил бывший ученик Ильяз Галявиев. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза определила, что Галявиев вменяем, осознавал свои действия и может нести за них уголовную ответственность. В декабре следователи предъявили Галявиеву обвинение в окончательном варианте. Потерпевшими по делу признаны более 600 человек.

Злоумышленник полностью признал вину и назвал причину случившегося: стремление подражать действиям «неформальных представителей одной из деструктивных субкультур», с которой он познакомился по материалам в Интернете.

После трагедии в казанской гимназии президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить требования к владельцам гражданского оружия и к тем, кто выдает разрешение на ношение оружия.

20 сентября студент юрфака Пермского университета 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в своем вузе. В результате шесть человек погибли, 28 пострадали. Злоумышленника удалось задержать, при этом он был ранен, его доставили в госпиталь и ампутировали ногу. В декабре Бекмансурову продлили меру пресечения. Он пробудет под стражей до 20 февраля 2022 года.

Очередная трагедия вновь стала поводом для заявлений о необходимости ужесточения правил получения оружия.

Москва, Наталья Петрова

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