Глава Пермского края предложил ужесточить правила обращения оружия в РФ

Властям России следует ужесточить законодательство об обращении с оружием, призвал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его мнению, принятых мер недостаточно для обеспечения безопасности молодежи.

«Нужно ужесточать законодательство, касающееся правил обращения с оружием, нужно вводить ограничения на его использование… Ситуация чудовищная», – сказал глава Прикамья на заседании совета ректоров пермских вузов.

Во время совещания с представителями силовых ведомств губернатор призвал детально разобрать каждый промах, приведший к трагедии. И выработать конкретные меры, чтобы не допустить ее повторения.

«Начиная с профилактической работы с молодежью и мониторинга интернета и заканчивая обеспечением безопасности образовательных учреждений и соблюдением законодательства об обороте оружия», – пояснил Махонин.

Напомним, 20 сентября студент юрфака 18-летний Тимур Бекмансуров пришел в Пермский университет с оружием и устроил стрельбу. В итоге шесть человек погибли, 28 пострадали. Злоумышленника удалось задержать, при этом он был ранен, его доставили в больницу. Напавшему грозит обвинение в убийстве двух и более лиц по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Семерых пострадавших в тяжелом состоянии перевезли в Москву, трое из них дышат с помощью аппаратов ИВЛ. В столице раненых доставили в медицинские центры имени Бурденко, Вишневского, Пирогова и Приорова. 12 человек остаются под присмотром врачей в Перми. Еще несколько пострадавших получают медицинскую и психологическую помощь амбулаторно, сообщили в Минздраве РФ.

Как сообщал «Новый День», власти ужесточили законодательство об обращении с оружием после нападения на казанскую гимназию 11 мая. В результате стрельбы и взрыва девять человек – семеро школьников и две учительницы – погибли, 24 человека пострадали.

Тогда же в Совфеде предложили усилить контроль над сюжетами компьютерных игр и отмечать развлечения, основанные на насилии, как «нежелательный» контент.

Москва, Наталья Рязанова

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