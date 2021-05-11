В Совфеде предложили усилить контроль над жестокими видеоиграми

Сенатор Александр Башкин предложил усилить контроль над сюжетами компьютерных игр. Он заявил, что развлечения, основанные на насилии, должны отмечаться как «нежелательный» контент.

Член Совета Федерации отметил, что героизация насилия может быть одной из причин трагических инцидентов, подобных тому, который произошел в Казани. Обилие жестоких сцен и красочные подробности последствий применения оружия могут нанести урон подростковой психике.

«Стоит усилить меры, ужесточить контроль, в частности, за воспевающими насилие компьютерными играми. Возможно, подумать о распространении на них понятия «желательный и нежелательный контент»… Для еще не сформировавшейся подростковой психики это может быть крайне опасно», – цитирует сенатора РИА «Новости».

Башкин напомнил, что невозможно полностью исключить огнестрельное оружие из гражданского оборота, но можно доработать законы так, чтобы уменьшить риск повторения ситуации в Казани.

Напомним, 11 мая в 9:30 полиция Казани получила сообщения о стрельбе и взрыве в гимназии №175. Прибывшие сотрудники задержали 19-летнего бывшего ученика гимназии, которого подозревают в убийстве восьми человек. Позже стало известно, что 28 апреля подозреваемый получил лицензию на оружие. Президент РФ уже дал поручение доработать требования к гражданскому обороту оружия.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.05.21

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