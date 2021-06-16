«Не по государственному»: в Госдуме выступили за запрет микрофинансовых организаций

В России следует ввести запрет на деятельность микрофинансовых организаций (МФО). Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента при обсуждении запрета для коллекторов взаимодействовать с родными и близкими должников без их согласия.

По его оценке, проблема в самом существовании таких организаций. «С нашей точки зрения, комитету Госдумы и Центробанку надо решить вопрос чтобы у нас не было микрофинансовых организаций. Лучше развивайте малые и средние банки, дайте им возможность получать деньги в ЦБ под разумные проценты. А у нас идет убиение малых и средних банков, но оказывается Центральный банк поддерживает микрофинансовые организации», – констатировал депутат.

Коломейцев также обратил внимание, что услугами МФО пользуются наиболее необеспеченные слои населения. «Их и так нужда задавила, а мы их еще толкаем, чтобы они в микрофинансовые организации шли в кабалу, потому что несоразмерные платы за представленную услугу», – считает он.

«Будучи на комитете по финансовым рынкам, где рассматривали этот вопрос, я был поражен, что в ЦБ есть целый департамент, который занимается микрофинансовыми организациями, и до этого я не знал, что они имеют фондирование Центрального банка. Получается, что ростовщиков поддерживает Центральный банк. С нашей точки зрения, будущему созыву надо начать с того, что рассмотреть вопрос о запрете сверх маржинальных прибылей банковской системы и запрете микрофинансовых организаций. Это вообще не по государственному – Центральному банку поощрять ростовщиков», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.06.21

СМИ будут штрафовать за упоминание террористических организаций без пояснений. / «Смешали Божий дар и яичницу»: Госдума одобрила уголовную ответственность за поддельную маркировку товаров. / «Будут точечные решения»: источник в кабмине РФ высказался об обязательной вакцинации. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»